Анаит Аванесян на международной встрече призвала к справедливому и своевременному распределению вакцин

В рамках проходящей в Женеве 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приняла участие во встрече высокого уровня, организованной всемирно известной консалтинговой компанией «Kyle House Group».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу министерства здравоохранения в Facebook, были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением доступности вакцин, инноваций, усилением потенциала мирового производства.

Во встрече приняли участие главы здравоохранительных ведомств ряда стран, высокопоставленные лица ВОЗ и ЮНЭЙДС, Фонда Рокфеллера, компании Gavi и ряда других глобальных организаций здравоохранения.

Анаит Аванесян коснулась возможности равного, справедливого и своевременного распределения вакцин в контексте защиты населения от эпидемий и предотвращения распространения инфекционных заболеваний.