В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона

Военно-морские силы Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки беспилотника с украинскими опознавательными знаками. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.

"В среду, 11 мая, румынские военно-морские силы были уведомлены о наличии обломков самолета (беспилотника), дрейфующего в территориальных водах Румынии, в районе между Сулиной и Сфынту-Георге, примерно в двух морских милях от берега. На затонувшем дроне с опознавательными знаками ВМС Украины не было оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны страны.

В ведомстве отметили, что проводят расследование, чтобы установить обстоятельства попадания дрона на территорию Румынии. Предполагается, что он потерпел крушение в воздушном пространстве Украины, а обломки течением были унесены в территориальные воды Румынии.

Минобороны Румынии уведомит украинские власти об этой ситуации.