Армения и Аргентина стали ближе: «Арменпресс» и ТЕЛАМ подписали Соглашение о сотрудничестве

Государственное информационное агентство «Арменпресс» и Национальное информационное агентство Аргентины ТЕЛАМ создали новую основу для укрепления гуманитарно-информационных связей между двумя странами, подписав Соглашение о сотрудничестве.

Подписание документа состоялось в штаб-квартире ТЕЛАМ в Буэнос-Айресе. 23 мая руководство агентства Аргентины приняло чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Аргентине Ованнеса Вирабяна, благодаря активным усилиям которого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, директора «Арменпресс» Наринэ Назарян и юридического советника посольства Виолетту Аракелян.

Документ подписали Наринэ Назарян и президент агентства ТЕЛАМ Бернарда Льоренте. Соглашение предусматривает реализацию совместных программ, направленных на развитие информационного поля, поощрение объективной и профессиональной информационной деятельности в сфере культуры, гуманитарных, экономических, спортивных и политических вопросов, укрепление информационных потоков и сближение двух народов. Для успешной реализации совместных программ стороны будут использовать свой накопленный опыт.

Директор «Арменпресс» и президент агентства ТЕЛАМ обсудили необходимость применения цифровых технологий в работе информационных агентств, императив внедрения новых решений в контексте современных вызовов, представили свой опыт архивирования новостей и фотографий и обеспечения многожанровой новостной ленты.

«Арменпресс» уже 103 года вместе с Арменией - со дня Первой республики, агентство ровесник и документалист ее истории. Государственное информационное агентство Армении является членом четырех международных информационных организаций, подписало документы о сотрудничестве с информационными агентствами 20 стран мира и приложит свой опыт и возможности, чтобы приблизить и сделать регион Латинской Америки более узнаваемым для армянского читателя. Тем не менее, должна отметить, что Армения и Аргентина далеки друг от друга лишь географически, сердца наших народов очень близки. Есть много сфер, представляющих взаимный интерес, которые нам необходимо выявить и представить нашим читателям в рамках сотрудничества, установленного сегодняшним документом», - отметила Нарине Назарян, сообщив, что к пяти иностранным языкам «Арменпресс» (английский, русский, арабский, французский, турецкий) добавится еще один - испанский. Презентация сайта запланирована на 24 мая.

«Подписание соглашения мы считаем важным и стратегическим шагом, поскольку Аргентина и Армения имеют прочные исторические связи, и мы высоко оцениваем роль многочисленной армянской общины в нашей стране», - сказала Бернарда Льоренте. Она убеждена, что перед информационными агентствами стоит задача «завершить процесс цифровизации, и говорить на языке этого века». «В дополнение к миссии, которую ТЕЛАМ выполняет уже 76 лет, агентство цифрового века создает новые возможности для прямого диалога с читателями», - отметила Бернарда Льоренте.

Директор «Арменпресс» осмотрела три корпуса ТЕЛАМ, ознакомилась с услугами цифрового архива, с подходами к оформлению студий, находящихся на стадии ремонта, а также со строительством визит-центра для установления прямой связи с читателями.

Информационное агентство «Арменпресс» основано 18 декабря 1918 года. Решением Национального совета Первой Республики Армения было создано беспрецедентное Государственное информационное агентство - Армянское телеграфное агентство. Команда «Арменпресс» сохраняет ведущую роль в армянском медиа пространстве, создает прочную основу на региональных и международных медиа площадках в плане обеспечения и развития присутствия агентства. Агентство является самым цитируемым СМИ Армении в международной прессе. Информацией «Арменпресс» пользуются не только партнеры, но и такие международные медиа гиганты, как CNN, UPI, «Синьхуа», BBC, «РИА Новости» и др.

Информационное агентство ТЕЛАМ основано в 1945 году. Имеет большое количество подписчиков, выпускает текстовую, фото-видео-аудио продукцию, ежедневно публикуя 500 информационных материалов. Агентство является медиа-ресурсом, обеспечивающим наиболее полную информацию по Латинской Америке.