Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май 2022

Европейские индексы выросли - 23-05-22

Европейские индексы выросли - 23-05-22

МОСКВА, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.38% и составил 14175.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.17% и составил 6358.74 пункта, британский FTSE вырос на 1.67% и составил 7513.44 пункта, а российский RTSI вырос на 1.12% и составил 1253.69 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]