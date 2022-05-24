Европейские индексы выросли - 23-05-22

МОСКВА, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.38% и составил 14175.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.17% и составил 6358.74 пункта, британский FTSE вырос на 1.67% и составил 7513.44 пункта, а российский RTSI вырос на 1.12% и составил 1253.69 пункта.