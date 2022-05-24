Варшавская фондовая биржа приобретет 65,03% акций фондовой биржи Армении: ЦБ

По итогам заседания 24 мая Правление Центрального банка Армении (ЦБА) дало согласие на приобретение Варшавской фондовой биржей 65,03% акций фондовой биржи Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Центральном банке Армении, согласно договоренности, Варшавская фондовая биржа (ВФБ) приобретет 65,03% акций фондовой биржи Армении (ФБА) - 967 акций. Центральный банк Армении сохранит 25,02% участия, остальные 9,95% - собственные акции ФБА.

Стоимость сделки составит около 873 млн драмов РА, часть суммы (около 499 млн драмов) будет выплачена после подписания Соглашения о покупке акций, а остальная часть - после завершения процессов, предусмотренных Соглашением о покупке акций.

О намерении ВФБ приобрести акции ФБА было объявлено еще в сентябре 2020 года, после чего были проведены необходимые исследования, разработана программа развития на ближайшие пять лет и осуществлены необходимые корпоративные согласования.

Отмечается, что Правление Центрального банка использует выход ВФБ в качестве институционального инвестора на финансовый рынок Армении, что придаст новый импульс развитию рынка капитала Армении, будет стимулировать интеграцию армяно-польского капитала рынках, открывая новые возможности как для армянских компаний, так и для инвесторов.

Программа развития, разработанная ВФБ, предусматривает ряд мер по развитию инфраструктуры рынка капитала, в том числе развитие торговой системы, расширение биржевых услуг Центрального депозитария, внедрение новейших технологических решений.