На территории Армении не может быть дороги с логикой коридора: реакция Еревана на заявление Алиева

На территории Армении не может быть дороги или транспортного маршрута с логикой коридора. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Вопрос: Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что 22 мая в Брюсселе стороны достигли договоренности об установлении коридора через территорию Армении, в том числе о строительстве и железной дороги и автомагистрали. Как Вы прокомментируете это заявление?

Ответ: Позиции Республики Армения не изменились. На территории Армении не может быть дороги или транспортного маршрута с логикой коридора. Все договоренности, достигнутые в Брюсселе, касаются открытия региональных коммуникаций, о чем я говорил и вчера, отвечая на ваши вопросы. Все договоренности, достигнутые в Брюсселе, соответствуют публичным заявлениям, сделанным представителями Армении в прошлом. По итогам встречи в заявлении председателя Совета ЕС можно видеть, что в контексте открытия региональных сообщений договоренности касались пограничного, таможенного контроля, взимания платы, международного транзита. Это важные вопросы касаются реализации проекта «Армянский перекресток», и правительство Армении последовательно будет двигаться в этом направлении.