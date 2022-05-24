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Президенты Армении и Латвии обсудили перспективы установления прочного и стабильного мира в регионе

Президенты Армении и Латвии обсудили перспективы установления прочного и стабильного мира в регионе

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента Армении, президент Латвии отметил, что рад приветствовать Ваагна Хачатуряна в качестве президента Республики Армения и, поздравив его с избранием на эту должность, пожелал ему успехов и плодотворной работы.

Обе стороны высоко оценили армяно-латвийский политический диалог и динамику межгосударственных отношений, была подчеркнута необходимость его дальнейшего обогащения и развития.

На встрече были обсуждены перспективы установления прочного и стабильного мира в регионе и усилия, прилагаемые в этом направлении вместе с Европейским союзом.

Президенты двух стран обменялись мнениями по актуальным проблемам и вызовам международной безопасности.


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