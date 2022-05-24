Температура воздуха в Армении понизится до 0 -1 градуса

В связи с вторжением холодного атмосферного фронта из скандинавского региона в вечерние часы 24 мая и в ночь с 24 на 25 мая в некоторых горных районах республики ожидается мокрый снег.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха понизится до 0 -1 градуса.