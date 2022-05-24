Церемония запуска программы компании «Huawei Technologies Armenia»

С 23 по 30 мая 2022 компания «Huawei Armenia» проводит вторую программу «Ростки будущего».

В результате совместного с Ереванским государственным университетом и Ереванским национальным политехническим университетом отбора были выбраны 20 успевающих студентов. На церемонии открытия 20 мая выступили чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Армении г-н Фан Юн, заместитель министра экономики РА г-н Нарек Терьян, руководитель отдела Европейского союза и международных организаций Министерства высокотехнологичной промышленности РА г-жа Элиз Геворкян и генеральный директор «Huawei Technologies Armenia» г-н Чен Лян.

Посол КНР, обратившись к студентам, приветствовал их:

«Очень рад присутствовать на онлайн-церемонии открытия программы «Huawei Technologies Armenia» «Ростки будущего». Китай и Армения - древнейшие цивилизованные страны, дружбе между этими странами уже 2 000 лет, она сохраняется и по сей день. 6 апреля наши страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений».

Г-н Фан Юн отметил, что, несмотря на пандемию Covid-19, за последние 2 года объем товарооборота довольно вырос, он выразил уверенность, что совместными усилиями обе страны будут постоянно развивать этот конструктивный путь в светлое будущее.

«Мир быстро меняется, и цифровое развитие очень важно в наши дни. Президент Республики г-н Хачатрян во время празднования 30-летия посольства Китая сказал, что Армения придает большое значение развитию сферы ИКТ и хочет извлечь уроки из опыта Китая, укрепить сотрудничество с Китаем и принести пользу талантам в сфере ИКТ Армении».

Г-н Фан Юн отметил, что, как самая развитая и мощная компания Китая и мира, «Huawei Technologies» уже во второй раз проводит в Армении программу «Ростки будущего», чтобы помочь дальнейшему развитию учащихся высокотехнологичной сферы.

«Я хотел бы поблагодарить «Huawei Technologies» за организацию этого мероприятия, а также выразить особую благодарность Министерству экономики и Министерству высокотехнологичной промышленности Армении за помощь, оказываемыю молодым студентам», - заключил г-н Фан Юн.

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