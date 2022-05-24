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Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с РФ

Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с РФ

НАТО не будет стороной конфликта на Украине, не пошлет туда войска, поскольку намерена избегать войны с Россией. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка [Украины] - да, но без прямого вовлечения в войну", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что НАТО намерена не допустить превращения конфликта в войну России и НАТО.


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