Чемпионат Европы: Нарек Захарян выбыл из дальнейшей борьбы
14:54, 24 Май 2022
Сборная Армении по боксу продолжает выступления на проходящем в Ереване чемпионате Европы.
Как передает «Арменпресс», во второй день турнира чемпионата по боксу, проходящего в Спортивно-концертном комплексе им. Демирчяна, Нарек Захарян в весовой категории 71 кг провел первый поединок со словаком Микалом Такачом и проиграл ему.
Ранее в стартовом поединке поражение потерпел и Джаник Саакян.
Вечером в борьбу вступит Амбарцум Акопян (80 кг), который померится силами с Косианом Дмитри из Молдовы.
23 мая, в первый день соревнований, первую победу сборной Армении принес Вахтанг Арутюнян (75 кг), одержав победу над польским соперником.
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