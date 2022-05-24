Безработица в Грузии выросла в первом квартале 2022 года

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года составил 19,4%, что на 0,4 процентного пункта больше показателя за четвертый квартал 2021 года, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Во четвертом квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии составлял 19%, в третьем квартале – 19,5%, во втором квартале – 22,1%.

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года понизился на 2,5% процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 21,9%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В первом квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, безработица в городских поселениях снизилась на 3,1 процентного пункта, а в сельских – на 1,5 процентного пункта и составила 20,5 и 17,8% соответственно.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В первом квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, этот показатель среди мужчин снизился на 2,7 процентного пункта до 21,4%, а среди женщин – на 2,2 процентного пункта до 16,8%.