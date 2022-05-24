Надеемся увидеть конкретные шаги: Жозеп Боррель о встрече глав Армении и Азербайджана

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал состоявшуюся в Брюсселе встречу глав Армении и Азербайджана, отметив, что Евросоюз продолжает прилагать усилия для установления мира.

«Мы приветствуем третью трехстороннюю встречу глав Армении и Азербайджана, организованную председателем Совета Евросоюза. Надеемся увидеть конкретные шаги, которые будут способствовать динамике установления стабильного мира. Евросоюз остается активно вовлеченным в усилия по примирению и установлению мира в регионе», - как сообщает «Арменпресс», написал Жозеп Боррель в своем микроблоге в Twitter.

Премьер-министр Никол Пашинян 22 мая с рабочим визитом находился в Брюсселе. Никол Пашинян провел личную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, по итогам которой с заявлением выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель.