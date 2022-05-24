В Amnesty International сообщили, что в 2021 году в мире казнили почти 580 человек

Число казней в мире в минувшем году выросло на 20% по сравнению с 2020 годом на фоне возобновления судебных процессов и приведения в исполнение приговоров, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник докладе неправительственной организации Amnesty International.

Как отмечается в ежегодном исследовании, всего в 2021 году в 18 странах были казнены по меньшей мере 579 человек. Для сравнения: годом ранее было сообщено о 483 казнях, что стало самым низким показателем за последние 10 лет.

Неправительственная организация называет Китай страной, в которой осуществляется больше всего казней в мире. Amnesty International отмечает, что проверенных данных по исполненным смертным приговорам в КНР нет - эта информация представляет собой государственную тайну. Вместе с тем в докладе, как и в предыдущие годы, говорится, что счет приведенным в исполнение смертным приговорам в Китае идет на тысячи. Также нет достоверной информации о числе казненных людей в КНДР и Вьетнаме.

Среди стран, информацию о казнях в которых можно верифицировать, лидером по исполнению смертных приговоров стал Иран. По информации правозащитников, в этой стране были казнены 314 человек против 246 в 2020 году. Это стало самым большим показателем с 2017 года, а рост вызван более частым назначением высшей меры наказания за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

По подсчетам Amnesty International, на втором месте идет Египет (более 83), на третьем - Саудовская Аравия, где в 2021 году число казненных людей выросло в два раза - до 65. Далее идут Сирия (более 24), Сомали (более 21), Ирак (более 17), Йемен (более 14), США (11), Южный Судан (более 9), Бангладеш (5), Ботсвана (3), Япония (3), Белоруссия (по меньшей мере 1), ОАЭ (как минимум 1).