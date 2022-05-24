16-летний спортсмен из Гюмри с чемпионата Европы по ушу вернулся с золотой медалью. Как сообщает «Арменпресс», воспитанник Гюмрийской спортивной школы Нарек Мурадян завоевал золотую медаль на чемпионате, проходившем в Болгарии. Он выступал в весовой категории до 52 кг. Это были первые международные соревнования юного спортсмена. Другой воспитанник той же спортивной школы Геворг Папоян занял почетное третье место в весовой категории до 52 кг, 12-14 летних.

Как сообщил «Арменпресс» вице-президент Национальной федерации ушу-конфу, главный тренер взрослой национальной сборной Грайр Карапетян, в чемпионате приняли участие более 500 участников из 14 стран.

«Для мальчиков это были первые международные соревнования. Нарек - многократный чемпион Армении, Геворг - дипломант. Они тренируются с 7-8 лет, очень трудолюбивые и целеустремленные. Надеюсь, мы еще услышим о них. У обоих пока были отличные бои, Нарек провел последний бой чемпионата Европы с турецким спортсменом, и победил его», - сказал заслуженный тренер, добавив, что ребята тренируются, готовятся к предстоящему в июле и сентябре чемпионату.

1-й чемпионат Европы по ушу, организованный под эгидой Европейской федерации ушу (EUWUF), прошел 11-15 мая в Бургасе, Болгария. Армения участвовала в чемпионате в составе 5 спортсменов. Команда вернулась, заняв первое, третье и третье места.