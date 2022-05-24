Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 526 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 526 096 854, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире впоследствии заражения COVID-19 скончались 6 278 675 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 83 390 587 заболевших и 1 002 377 умерших.

Индия - 43 140 068 заразившихся и 524 490 летальных исходов.

Бразилия - 30 803 995 инфицированных и 665 891 скончавшийся.

Франция - 29 551 335 заразившихся и 148 955 умерших.

Германия - 26 109 965 заболевших и 138 485 погибших.

Великобритания - 22 448 854 инфицированных и 178 744 скончавшихся.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 808,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 075 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 091, во Франции - 2 257, в Германии - 1 646, в Великобритании - 2 596.