Президенты Армении и Польши обменялись мнениями о происходящих на международной арене процессах

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Президенты Ваагн Хачатурян и Анджей Дуда с удовлетворением констатировали развитие межгосударственных отношений, основанных на многовековой дружбе двух народов во всех сферах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в то же время лидеры двух стран подчеркнули необходимость придать новый импульс проводимой работе по укреплению армяно-польских связей на двустороннем и многостороннем уровнях.

Президент Ваагн Хачатурян представил усилия Армении, направленные на установление прочного мира и стабильности в регионе и обеспечение совместных усилий в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями о процессах, происходящих на международной арене.