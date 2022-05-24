Президент Армении провел встречу с руководителем Программы развития ООН 

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел встречу с руководителем Программы развития ООН Ахимом Штайнером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Хачатурян отметил важность поддержки ООН Армении в достижении ключевой цели устойчивого развития – реализации национальных приоритетов реформ.

Было подчеркнуто, что реализуемые ООН в Армении программы, основанные на анализе потребностей и возможностей страны, имеют большое значение для развития Армении.

Президент особо отметил осуществляемую правительством Республики Армения работу Национального инновационного центра целей устойчивого развития, направленную на выявление и реализацию потенциала развития Армении.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность обеспечения эффективного продолжения программ устойчивого развития, а также объединения усилий для развития цифровых технологий.