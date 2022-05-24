Парафирован Меморандум о намерении Варшавской фондовой биржи приобрести 65,03% акций Фондовой биржи Армении

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе, 24 мая в присутствии президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна и президента Республики Польша Анджея Дуды директор Варшавской фондовой биржи Марек Дитль и директор Фондовой биржи Армении Айк Еганян парафировали меморандум о намерении Варшавской фондовой биржи приобрести 65,03% акций Фондовой биржи Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, подписание основного договора состоится в июне в Армении.