Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май 2022

Президент Армении провел встречу с президентом ФИФА 

Президент Армении провел встречу с президентом ФИФА 

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян отметил, что Армения придает большое значение сотрудничеству с ФИФА и прилагает усилия для содействия развитию футбола в Армении.

В ходе встречи были затронуты работы по развитию футбола в Армении, была подчеркнута поддержка ФИФА в этом вопросе.

Была также затронута запланированная в Ереване «Игру легенд».


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