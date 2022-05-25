Португалия получила запрос от предпринимателя Романа Абрамовича, имеющего гражданство республики, с просьбой дать разрешение на продажу лондонского футбольного клуба "Челси", владельцем которого он является. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава МИД Жоау Гомеш Кравиньу.

Как сообщила ранее британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, правительство королевства выдало лицензию, разрешающую продажу "Челси". "Португалия получила вчера <...> письмо от Романа Абрамовича с просьбой на разрешение Португалии, - приводит слова Гомеша Кравиньу агентство Lusa. - Мы анализируем это письмо, проведем необходимые консультации с Европейской комиссией и в ближайшее время дадим свой ответ".

Ранее глава португальского МИД подтверждал контакты с британской стороной по вопросу продажи "Челси" Абрамовичем, который был включен в санкционный список Евросоюза. Предприниматель стал гражданином Португалии в 2021 году благодаря закону, который позволяет получить местное гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Прокуратура республики начала расследовать вопрос о предоставлении гражданства предпринимателю.

Во вторник правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Группа предпринимателя, получившего образование в Лондоне, предложила за "Челси" £4,25 млрд ($5,24 млрд ). Из них £2,5 млрд будет выплачено за сам клуб, и еще £1,75 млрд ($2,16 млрд) должно быть вложено в его развитие. По данным английских СМИ, сделка предусматривает запрет на продажу акций клуба в течение 10 лет.

По словам представителя британского правительства, которого цитирует телеканал "Скай ньюс", власти Соединенного Королевства намерены проконтролировать вопрос передачи средств от продажи клуба благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам. В то же время пока не была прояснена ситуация с долгом в размере £1,54 млрд (почти $1,9 млрд), который "Челси" обязан выплатить связанному с Абрамовичем инвестиционному фонду Camberley International Investments. Ранее бизнесмен говорил, что собирается списать задолженность клуба.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выиграл суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.