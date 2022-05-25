Время в Ереване: 11:07:36,   27 Май 2022

Генсек ООН призвал КНДР в связи с ракетными пусками соблюдать резолюции СБ

Генсек ООН призвал КНДР в связи с ракетными пусками соблюдать резолюции СБ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в связи с ракетными запусками КНДР призвал Пхеньян соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности и вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН неоднократно заявлял, что призывает КНДР полностью соблюдать свои международные обязательства в рамках всех соответствующих резолюций Совета Безопасности. Дипломатическое взаимодействие остается единственным путем для достижения мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]