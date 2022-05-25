Турция заявила, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, не выполнив ее требования

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не будет продолжен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров Турции с делегациями Швеции и Финляндии.

"НАТО - это союз по обеспечению безопасности, таким образом, самый фундаментальный вопрос этого альянса заключается в том, чтобы обеспокоенность в сфере безопасности снималась одинаково и справедливо для всех членов альянса. Мы хотим, чтобы против террористических организаций были предприняты конкретные меры. Мы хотим, чтобы были сделаны четкие шаги для снятия обеспокоенности Турции в сфере безопасности. Если требования, которые я указал, не будут выполнены, этот процесс [вступления Швеции и Финляндии в НАТО] не может продолжаться", - подчеркнул он.

Турецкая сторона в ходе переговоров с делегациями из Швеции и Финляндии по их вступлению в НАТО представила в среду документы о признанной в республике террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийском ответвлении "Силы народной самообороны" (СНС), заявил Калын.

"Мы предоставили им документы, указывающие на то, что РПК и СНС являются террористическими организациями, которые связаны друг с другом. Мы также подняли тему экстрадиции террористов ФЕТО ("террористическая организация фетхуллахистов", которую власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в Турции в 2016 году - прим. ред.) из этих стран, над которой мы работаем последние десять лет", - подчеркнул представитель президента Тайипа Эрдогана.

Введение санкций против Турции в сфере поставок продукции оборонной промышленности ослабляет НАТО, сказал Калын.

"Мы потребовали [от Швеции и Финляндии] немедленного снятия ограничений на поставку продукции оборонной промышленности. Мы увидели их положительное отношению к теме снятия санкций с ОПК. Это важная ситуация, мы не считаем правильным, что союзники вводят эмбарго друг против друга. Это только ослабляет альянс и радует наших врагов", - подчеркнул представитель президента Тайипа Эрдогана.