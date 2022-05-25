Киев не согласится на "замораживание" ситуации или на уступки части своей территории. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Не может быть и речи о замораживании конфликта. Любая заморозка - это война, отложенная во времени", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никто в мире не заинтересован в "продолжительной войне" или продовольственном кризисе, который она может вызвать. При этом Подоляк назвал "ударом в спину" предложения украинской стороне поступиться частью своих территорий.