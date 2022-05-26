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«Рома» - победитель Лиги конференций УЕФА: Генрих Мхитарян - обладатель второго еврокубка

«Рома» - победитель Лиги конференций УЕФА: Генрих Мхитарян - обладатель второго еврокубка

В финальном матче Лиги конференций встречались «Рома» и «Фейеноорд».

Как сообщает «Арменпресс» в первой половине матча, состоявшегося в столице Албании Тиране, ситуацией больше владел «Фейеноорд», однако «Рома» смогла воспользоваться моментом. На 32-й минуте Николо Дзаньоло метким ударом забил гол. Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но из-за травмы был заменен на 17-й минуте. Он получил травму две недели назад, и сейчас травма повторилась.

Во втором тайме «Фейеноорд» перехватил инициативу, «Рома» лишь изредка контратаковала. В итоге матч завершился со счетом 1:0.

«Рома» стала первой в истории командой, выигравшей Кубок Лиги конференций.
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