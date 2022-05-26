Цены на цветные металлы - 25-05-22

ЛОНДОН, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.95% и составила 2874.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.85% и составила 9373.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.00% и составила 2103.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.90% и составила 26788.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.13% и составила 34066.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.06% и составила 3750.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.54% и составила 40278.41 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.