Япония и США провели совместные учения с участием боевых самолетов над Японским морем

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и военные США 25 мая провели совместные учения с участием боевых самолетов над акваторией Японского моря. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

От Японии в маневрах были задействованы четыре истребителя F-15, от США - четыре истребителя F-16. Цель учений заключалась в "подтверждении способности немедленно реагировать [на угрозы], а также в укреплении японо-американского альянса".

По данным агентства Kyodo, Японии и США посредством маневров направили "сдерживающий сигнал" КНДР, которая 25 мая осуществила очередной пуск баллистических ракет.