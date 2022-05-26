Никол Пашинян направил премьер-министру Грузии поздравительное послание

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю национального праздника страны направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Горячо поздравляю Вас с национальным праздником Грузии - Днем восстановления государственной независимости!

Несокрушимый путь независимой государственности соседней и дружественной Грузии имеет большое значение для сохранения на протяжении веков идентичности и духовных ценностей армянского и грузинского народов, взаимного содействия на трудных этапах истории и приверженности духу и сущности дружбы.

Уверен, что эффективный опыт многопланового сотрудничества, имеющийся в основе отношений между двумя нашими странами, и в будущем с приложением необходимых усилий пополнится новыми взаимовыгодными достижениями во благо народов наших двух стран, преодолением и прогрессом существующих региональных вызовов.

Желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а братскому народу Грузии - благополучия и прочного мира».