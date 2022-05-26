Министр иностранных дел Республики Арцах с рабочим визитом находился в Республике Южная Осетия

С 23 по 25 мая министр иностранных дел Республики Арцах (РА) Давид Бабаян с рабочим визитом находился в Республике Южная Осетия (РЮО) для участия в торжественной церемонии инаугурации избранного президента республики Алана Гаглоева. «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

На церемонии инаугурации министр ИД Арцаха зачитал поздравительное послание президента РА Араика Арутюняна.

В ходе визита министра иностранных дел принял президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Состоялась также встреча с исполняющим обязанности министра ИД Дмитрием Медоевым. На встречах был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с отношениями Арцах - Южная Осетия и с региональными процессами. Была подчеркнута важность последовательного развития и углубления отношений, расширения сотрудничества между различными государственными и общественными структурами.

В рамках визита министр Бабаян выступил с лекцией в Южно-Осетинском государственном университете, представил причины возникновения азербайджано-карабахского конфликта и нынешние реалии, коснулся вековых армяно-осетинских связей. В конце лекции глава МИД ответил на вопросы профессорско-преподавательского состава и студентов.

Состоялась также встреча Давида Бабаяна с представителями армянской общины Южной Осетии. Глава внешнеполитического ведомства Арцаха подчеркнул важность укрепления связей Родины и Диаспоры, высоко оценил особый подход властей Южной Осетии к местной армянской общине, с гордостью отметив, что армянам удается не только сохранять национальную идентичность и связь с исторической Родиной, но и быть примерными и патриотичными гражданами Южной Осетии.

В ходе визита министра сопровождал генеральный секретарь МИД Республики Арцах Семен Афиян.