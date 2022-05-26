Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине

Урегулирование украинского кризиса требует совместных усилий все сторон и продвижения переговоров, а не подливания масла в огонь. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с французской коллегой Катрин Колонна.

"Ситуация между Россией и Украиной достигла новой развилки, с одной стороны - конфликт затягивается и осложняется, с другой - усиливаются призывы к миру, а усилия по содействию примирению и продвижению переговоров накапливаются", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

По его словам, "крайне важно, чтобы все стороны объединили усилия и делали больше того, что способствует установлению мира и содействию переговорам, а не подливали масло в огонь".

Он также положительно отозвался о посреднических усилиях, которые предпринимает французская сторона, и заявил, что Китай намерен продолжить по-своему играть конструктивную роль.