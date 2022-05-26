Фотографии, с космического спутника Армении, будут использованы и для мониторинга границ

К концу 2023 года в Армении будет создан Центр управления спутниками и приемная станция. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства РА сообщил Никол Пашинян, подчеркнув, что вокруг него будет сформирован научно-практический коллектив специалистов.

«Одной из основных функций Центра управления является управление спутником и прием космических снимков. Планируется, что приемная станция будет оказывать услуги приема и передачи спутниковых данных и другим спутниковым операторам. Спутниковые снимки в Армении будут использоваться в сферах пограничного контроля, предотвращения чрезвычайных ситуаций, природопользования, включая мониторинг изменения климата, градостроительства, строительства дорог, геологии и др. Космические технологии - спутники, приемные станции, спутниковое сканирование, системы связи видеонаблюдения считаются одним из самых быстроразвивающихся секторов мировой экономики», - заявил премьер-министр РА.

Премьер-министр сообщил, что Офис Совета безопасности и Министерство высокотехнологичной промышленности РА разработали Закон Республики Армения «О космической деятельности. 6 марта 2020 года он был принят Национальным собранием РА. Закон вместе с пакетом решений правительства устанавливает правила и технические регламенты космической деятельности, стандарты безопасности, порядок управления выпуском лицензирования. Этот законодательный пакет предоставляет налоговые льготы лицензированным компаниям, работающим в этом секторе.

На заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с космодрома США на мысе Канаверал космическим кораблем компании Space X на околоземную орбиту был выведен первый космический спутник Армении».