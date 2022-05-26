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В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных

В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных

Одиннадцать новорожденных погибли в результате пожара в больнице Сенегала, сообщил президент страны Маки Салл.

"Я только что узнал с болью и ужасом о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы... Тивауана", - написал он в Twitter.

Президент выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 


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