США приветствуют первую встречу пограничных комиссий Армении и Азербайджана: Энтони Блинкен
11:42, 26 Май 2022
Соединенные Штаты Америки приветствуют первую встречу пограничных комиссий Армении и Азербайджана.
Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Соединенные Штаты поддерживают переговоры между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Европейского Союза, поощряя продолжить позитивный темп и диалог во благо мира в регионе», - написал Энтони Блинкен.
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