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Фестиваль STARMUS Армении даст возможность представить миру свои технологические инновации: Никол Пашинян

Фестиваль STARMUS Армении даст возможность представить миру свои технологические инновации: Никол Пашинян

В этом году с 5 по 10 сентября в Армении пройдет известный фестиваль науки и технологий «STARMUS», в котором примут участие космонавты со всего мира, лауреаты Нобелевской премии, всемирно известные ученые, художники и музыканты.

«На этом важном мероприятии Армения будет иметь возможность предстать перед миром своей богатой историей научных и технологических инноваций, возможностями и видением будущего», как передает «Арменпресс», - отметил Никол Пашинян на заседании правительства.

Фестиваль «STARMUS» зародился в астрофизическом сообществе острова Тенерифе и с 2011 года объединяет международные авторитеты в области науки, Нобелевских лауреатов, всемирно известных деятелей искусства и музыки.


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