Генсек ШОС считает, что взаимодействие с ЕАЭС пойдет на пользу региональному развитию

Активизация партнерства между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) сыграет положительную роль в региональном развитии. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время первого Евразийского экономического форума генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сотрудничество ШОС с ЕАЭС принесет практическую пользу региональному развитию", - сказал он.

По его словам, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обладает определенными преимуществами для продвижения регионального экономического развития, а ее цели и планы "совместимы с деятельностью ШОС".

"В перспективе есть большой потенциал для совместной работы по решению возникающих проблем", - убежден генеральный секретарь.

Как он считает, ситуация в мире в настоящее время "претерпевает серьезные изменения" и в такой обстановке "важно использовать сильные стороны" как ШОС, так и ЕАЭС, поскольку это даст "толчок развитию региональной экономики". "Обе организации будут развиваться и приносить пользу странам региона. Это и есть основная цель сегодняшнего мероприятия", - подчеркнул Чжан Мин.

В первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке принимают участие около 2,5 тыс. представителей госструктур и бизнеса из 25 стран мира. В рамках мероприятия работают шесть дискуссионных площадок. Как ожидается, после завершения встречи в том числе будут подписаны десять соглашений и меморандумов о сотрудничестве некоммерческого характера.