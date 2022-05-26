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В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку

В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку

Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр экономики Бразилии Паулу Гедес.

"Я сказал европейцам, что они потеряли Россию, и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", - сказал министр на форуме в Давосе. Его слова приводит портал G1.

Гедес отметил, что на фоне разрыва производственных цепочек из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине у Бразилии есть хорошие возможности стать поставщиком продуктов питания.


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