В одном из исследовательских центров Минобороны Ирана произошла авария
12:54, 26 Май 2022
По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате аварии в исследовательском центре Минобороны Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство ISNA.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Парчин к востоку от Тегерана. Погибший был инженером, работавшим на объекте. Причины и подробности происшествия не сообщаются.
В районе Парчин расположена одна из военных баз ВС Ирана.
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