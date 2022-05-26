Байден заявил, что США продолжат поддерживать евроатлантический курс Грузии

США будут продолжать поддерживать Грузию в процессе проведения реформ, а также помогать в укреплении позиции по евроатлантической интеграции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в письме президента США Джо Байдена, адресованном премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Дня независимости республики.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать грузинский народ на пути построения мирного будущего, благосостояния и демократической свободы. Соединенные Штаты продолжат оказывать твердое партнерство грузинскому народу в процессе проведения реформ и укреплении позиции страны в евроатлантическом содружестве", - цитирует в четверг пресс-служба грузинского правительства отрывок из письма.

Байден отметил, что он также ценит вклад Грузии в обеспечение глобальной безопасности. "Мы очень ценим ваш вклад, вносимый в дело глобальной безопасности на протяжении наших 30-летних двусторонних отношений в том числе в Афганистане в контексте наших общих обязательств и самоотверженности", - говорится в письме.

Помимо Байдена, с Днем независимости Грузии Гарибашвили поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, главы правительств Польши Матеуш Моравецкий и Чехии Петр Фиала, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.