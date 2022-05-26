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Ваагн Хачатурян поздравил президента Грузии с национальным праздником

Ваагн Хачатурян поздравил президента Грузии с национальным праздником

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян по случаю национального праздника - Дня восстановления государственной независимости направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили поздравительное послание.

Как сообщает «Арменпресс», в послании Ваагна Хачатуряна, в частности, говорится:

«С удовлетворением должен отметить, что традиционные дружественные отношения между Арменией и Грузией, основанные на общей истории и системе ценностей, продолжают развиваться в соответствии с непоколебимой приверженностью межгосударственной повестки эффективному сотрудничеству».


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