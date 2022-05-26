ЧЕ-Ереван: Гурген Мадоян на старте отпраздновал техническую победу

На проходящем в Ереване чемпионате Европы по боксу проходит четвертый день соревнований.

Как сообщает «Арменпресс», в четвертый день чемпионата, проходящего в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна, в борьбу вступил член сборной Армении Гурген Мадоян (67 кг). Его соперником был финн Карл Бенджамин Эриксон. Армянский боксер во втором раунде одержал техническую победу.

Ранее свою первую победу в чемпионате отпраздновал член сборной Армении, бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков.

В дневном туре в супертяжелом весе бой проведет и вице-чемпион мира Давид Чалоян. Его соперник - Джурай Сольдо из Боснии и Герцеговины.

Вечером первым соперником Нарека Манасяна (92 кг) станет Давид Микалек из Словакии.