ЧЕ-Ереван: Давид Чалоян одержал победу в первом поединке

В дневном турнире чемпионата Европы по боксу в борьбу вступил вице-чемпион мира Давид Чалоян.

Как сообщает «Арменпресс», первым соперником Давида Чалояна в борьбе среди супертяжеловесов был Джурай Сольдо из Боснии и Герцеговины.

Ранее сборной Армении победы принесли бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков (63,5 кг) и Гурген Мадоян (67 кг).

Вечером первым соперником Нарека Манасяна (92 кг) будет Давид Микалек из Словакии.