ЧЕ-Ереван: Давид Чалоян одержал победу в первом поединке
16:15, 26 Май 2022
В дневном турнире чемпионата Европы по боксу в борьбу вступил вице-чемпион мира Давид Чалоян.
Как сообщает «Арменпресс», первым соперником Давида Чалояна в борьбе среди супертяжеловесов был Джурай Сольдо из Боснии и Герцеговины.
Ранее сборной Армении победы принесли бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков (63,5 кг) и Гурген Мадоян (67 кг).
Вечером первым соперником Нарека Манасяна (92 кг) будет Давид Микалек из Словакии.
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