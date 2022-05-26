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ЧЕ-Ереван: Давид Чалоян одержал победу в первом поединке

ЧЕ-Ереван: Давид Чалоян одержал победу в первом поединке

В дневном турнире чемпионата Европы по боксу  в борьбу вступил вице-чемпион мира Давид Чалоян.

Как сообщает «Арменпресс», первым соперником Давида Чалояна в борьбе среди супертяжеловесов был Джурай Сольдо из Боснии и Герцеговины.

Ранее сборной Армении победы принесли бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков (63,5 кг) и Гурген Мадоян (67 кг).

Вечером первым соперником Нарека Манасяна (92 кг) будет Давид Микалек из Словакии.


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