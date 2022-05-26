Польша обеспечила поставки газа на зимний период, заявили в правительстве

Польша обеспечила поставки газа на ближайший зимний период, как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

"Я могу заверить вас, что мы в безопасности с точки зрения поставок газа, если речь идет о зимнем сезоне", - заявил Мюллер

Ранее бывший председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Петр Возняк заявил, что в связи с приостановкой поставок газа из России Польша может не успеть создать запасы газа на будущую зиму.

По словам Мюллера, после слов Возняка он беседовал с министром климата и окружающей среды Анной Москвой. "Господин Возняк не имеет текущей информации, он был председателем правления несколько лет назад", - отметил Мюллер.

Ранее сообщалось, что Польша решила досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом", по которому получала до 10 миллионов кубометров российского газа в год. Заместить этот объем Польша намерена в частности, сжиженным газом, поставляемым из США и стран арабского региона, а также газом с норвежского шельфа по газопроводу Baltic Pipe, начало эксплуатации которого ожидается до конца текущего года.