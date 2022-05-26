Министр иностранных дел Армении принял директора ALIF Валери Фрелан

26 мая министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял исполнительного директора Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов (ALIF) Валери Фрелан.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД, Арарат Мирзоян отметил, что защита армянского культурного и религиозного наследия от уничтожения и искажения идентичности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны, является одной из первоочередных задач Армении.

Было подчеркнуто, что существует серьезная угроза полного уничтожения более 2 000 армянских культурных объектов и 21 000 музейных экспонатов.

Арарат Мирзоян отметил, что в сложившейся ситуации все более актуальным становится немедленное вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО, и беспрепятственное участие на месте с целью сохранения армянских памятников Нагорного Карабаха, являющихся частью общечеловеческого культурного наследия, и предотвращения продолжающихся случаев вандализма.

В ходе встречи были обсуждены также работы альянса по съемке и оцифровке армянских историко-культурных памятников Тавушской и Сюникской областей и программы, предстоящие в этом направлении.