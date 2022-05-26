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Министр иностранных дел Армении принял директора ALIF Валери Фрелан

Министр иностранных дел Армении принял директора ALIF Валери Фрелан

26 мая министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял исполнительного директора Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов  (ALIF) Валери Фрелан.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД, Арарат Мирзоян отметил, что защита армянского культурного и религиозного наследия от уничтожения и искажения идентичности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны, является одной из первоочередных задач Армении. 

Было подчеркнуто, что существует серьезная угроза полного уничтожения более 2 000 армянских культурных объектов и 21 000 музейных экспонатов. 

Арарат Мирзоян отметил, что в сложившейся ситуации все более актуальным становится немедленное вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО, и беспрепятственное участие на месте с целью сохранения армянских памятников Нагорного Карабаха, являющихся частью общечеловеческого культурного наследия, и предотвращения продолжающихся случаев вандализма. 

В ходе встречи были обсуждены также работы альянса по съемке и оцифровке армянских историко-культурных памятников Тавушской и Сюникской областей и программы, предстоящие в этом направлении.
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