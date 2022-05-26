Казахстан поднимает вопрос о привлечении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создавалась на протяжении тридцати лет как эффективный механизм многостороннего сотрудничества, имеющий большой потенциал для дальнейшего развития. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», об этом на Международной конференции, посвященной 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности, поздравив своих коллег с важной годовщиной, заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения Болат Иманбаев.

«В сложившейся ситуации большое значение придается вопросам международной безопасности и стабильности. Это очень актуальный вопрос, в том числе и для Казахстана и Центральной Азии. В этом смысле ОДКБ является одним из важнейших инструментов координации сотрудничества и работы в области безопасности в нашем регионе», - сказал посол Казахстана.

Говоря о достижениях 30-летней деятельности ОДКБ, посол Иманбаев напомнил, что одной из главных задач организации является укрепление мира, международной и региональной безопасности, стабильности, защита независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов по коллективному принципу. В данном контексте казахстанский дипломат с удовлетворением отметил факт эффективной работы постоянно действующих рабочих органов ОДКБ, различных уровней тесного взаимодействия, а также укрепление оборонного, правоохранительного, миротворческого и миротворческого потенциала организации.

«В целом Республика Казахстан выступает за создание условий, позволяющих реагировать на новые вызовы и угрозы в рамках международного права, решать вопросы раннего предупреждения и предотвращения возникающих угроз, устранения глубинных причин», - сказал он.

Казахстан уделяет особое внимание вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, незаконной миграции, в том числе в контексте событий в Афганистане. С этой точки зрения посол Казахстана обратил внимание на ситуацию в Афганистане за последний год и вытекающие из нее возможные угрозы. По словам Болата Иманбаева, продолжающаяся активность группировок боевиков в Афганистане угрожает безопасности и стабильности государств-членов ОДКБ.

«В этой связи мы убеждены, что государства-члены ОДКБ должны учитывать все возможные угрозы, вытекающие из этого вопроса, и уделять больше внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии», - добавил Болат Иманбаев.

Еще одним важным приоритетом ОДКБ, на который обратил внимание посол Казахстана, является укрепление потенциала миротворческих сил организации.

Уместно, конечно, напомнить, что Организация Договора о коллективной безопасности впервые на практике показала свой потенциал на этом поприще в 2022 году. Во время январских политических потрясений в Казахстане. И теперь Казахстан, член организации, по словам посла Иманбаева, считает, что пора ставить вопрос о привлечении ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (ООН).

«Данный шаг укрепит юридическое лицо ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию и защите мира. Это направление также соответствует одному из приоритетов председательства Армении в организации в этом году, государства-члена, активно содействующего международному сотрудничеству ОДКБ с другими организациями и структурами ООН», - сказал посол Иманбаев.

Примечательно, что институт Генерального секретаря ОДКБ, специального представителя по мирному развитию был создан по инициативе Казахстана.

Посол Казахстана также сообщил, что в этом году в рамках председательства Республики Армения в ОДКБ в Ереване запланированы многочисленные международные мероприятия, в том числе заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое состоится в июне. Также запланированы заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ и Совета секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ.

Армения председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ в 2021-2022 гг.

5 января 2022 года, когда протесты в Казахстане, длившиеся уже несколько дней, переросли в массовые беспорядки и вооруженные столкновения, премьер-министр РА Никол Пашинян в качестве председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, немедленно приступил к консультациям с руководством ОДКБ. 6 января он сообщил, что на основании заявления президента Казахстана принято решение об отправке коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на ограниченный срок для стабилизации ситуации в стране.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте, столице Узбекистана, лидерами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к соглашению присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года после ратификационных процедур в государствах-членах. Однако позже Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из соглашения.

14 мая 2002. в Москве решением Совета коллективной безопасности была создана Организация Договора о коллективной безопасности (сокращенно ОДКБ), в которую входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Сегодня, 26 мая, Центр российских исследований факультета международных отношений ЕГУ в сотрудничестве с НОО «Интеграция-Развитие», Евразийским экспертным клубом по случаю годовщины подписания Договора о коллективной безопасности организовал Международную конференцию «Настоящее и будущее ОДКБ. 30-летие Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания организации ОДКБ». В конференции приняли участие дипломаты России, Казахстана, Беларуси, представители Национального собрания РА, Министерства обороны, а также ученые, эксперты, аналитики, бывшие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.

Арам Саркисян