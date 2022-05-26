Премьер-министр Пашинян принял исполнительного директора Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов

Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов (ALIPH) Валери Фрелана.

Премьер-министр поприветствовал деятельность ALIPH в сфере охраны культурно-исторического наследия и от имени правительства Республики Армения выразил готовность к сотрудничеству.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что одним из приоритетов Армении является защита армянского культурного и религиозного наследия от уничтожения на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана после 44-дневной войны, и подчеркнул важное значение беспрепятственного вовлечения международного сообщества, особенно ЮНЕСКО, в сохранении армянских памятников Нагорного Карабаха и предотвращении дальнейших случаев вандализма.

Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества в области сохранения и реставрации находящихся на территории Армении культурно-исторических памятников. Состоялся обмен мнениями по возможностям проведения работ по укреплению и цифровизации, формированию необходимой инфраструктуры, обмену опытом и переподготовке специалистов.