Принцип «один за всех и все за одного» обязателен для таких организаций, как ОДКБ: представитель МО Армении

Принцип «один за всех и все за одного» обязателен для таких организаций, как ОДКБ. Как сообщает Арменпресс, на международной конференции, посвященной 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности, такое убеждение выразил заместитель начальника департамента военной политики и международного сотрудничества МО Армении, полковник Эдуард Ерицян, подчеркнув, что единство, проявленное союзниками по ОДКБ в Казахстане в ходе январской миротворческой операции, должно проявляться в отношении любого союзного государства.

«Международные события, происходящие в последние годы, подтверждают правильность стратегических решений, принятых в Ташкенте 15 мая», — заявил Ерицян.

По его словам, текущий год важен для Армении не только в связи с годовщиной образования ОДКБ, но и в том смысле, что Республика Армения в этом году председательствует в структурах ОДКБ. В то же время председательство Армении проходит в условиях активного ухудшения военно-политической обстановки в мире.

«Мы видим, что напряженность в зоне ответственности ОДКБ не снижается, государства-члены организации продолжают сталкиваться с новыми вызовами и угрозами. По всему периметру границ союзников накапливается конфликтный потенциал.

Я уверен, что все эти вызовы и угрозы, стоящие перед нашими государствами, можно преодолеть только коллективными усилиями, руководствуясь незыблемым принципом «один за всех и все за одного».

Я думаю, что этот принцип является обязательным для таких организаций. Именно поэтому одним из основных приоритетов Республики Армения в сфере внешней политики является углубление внешнеполитической координации и взаимопомощи. Речь идет о выработке необходимых принципов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ.

В этой связи мне приятно отметить тот факт, что союзники продемонстрировали солидарность, решимость и единство в ходе январской миротворческой операции в Казахстане. Убежден, что такое же единство должно быть проявлено по отношению к любому другому союзнику организации», - подчеркнул полковник Эдуард Ерицян.