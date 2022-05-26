Делегация во главе с председателем НС Арцаха встретилась с послом Армении в Ливане

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном, 25 мая в Бейруте встретилась с послом Республики Армения Ваагном Атабекяном и дипломатическим корпусом посольства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в ходе теплой и дружественной беседы были обсуждены актуальные вопросы, волнующие армянство,а также перспективы взаимодействия Армения-Арцах-Диаспора.