Супруга премьер-министра в Давосе приняла участие в ежегодном мероприятии «Женщины-политические лидеры»

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян 25 мая в Давосе приняла участие в ежегодном мероприятии «Женщины-политические лидеры» (Women Political Leaders - WPL). Это национальный независимый благотворительный фонд женщин-политиков, основанный в Рейкьявике в 2013 году бывшим вице-президентом Европейского парламента (2009–2011 годы), членом Европейского парламента (2004–2014 годы) и президентом Глобального форума женщин–политических лидеров Сильваной Кох-Мерин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса супруги премьер-министра, миссией фонда является увеличение числа женщин, а также их влияния на руководящих должностях и в политической жизни страны в целом. WPL предлагает женщинам-политикам глобальную платформу для постоянного общения.

Во время рабочего завтрака гости ознакомились с результатами исследования «Рейкьявик для индекса лидеров». В исследовании обобщается отношение общества к тому, насколько женщины и мужчины одинаково подходят для лидерства.

Напомним, что 19 ноября 2019 года, во время визита в Исландию, супруга премьер-министра Армении приняла участие в мероприятии «Глобальный форум Рейкьявика: женщины-лидеры».