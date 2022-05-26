Премьер Нидерландов обсудил с президентом Украины бесперебойную поставку военной помощи Киеву

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты возобновления экспорта зерна и удобрений с Украины.

"Сегодня я провел телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить бесперебойную поставку военной помощи Нидерландов. Вслед за моими переговорами с президентом Эрдоганом, мы обсудили варианты открытия гуманитарного коридора, чтобы возобновить экспорт с Украины зерна и удобрений", - как передает

Арменпресс

со ссылкой на

РИА новости

, написал Рютте в своём аккаунте в Twitter.