В ООН заявили, что пока рано говорить о миротворцах на Украине
21:45, 26 Май 2022
Идея миротворческой миссии на Украине преждевременна, для ее рассмотрения необходимо добиться режима прекращения огня в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
"Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия", - сказал он.
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